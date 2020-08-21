"Динамо" і "Шахтар" стартували з перемог в чемпіонаті України

Фото: "Динамо" і "Шахтар" у матчі за Суперкубок-2019 (shakhtar.com)

Обидва матчі у Києві виявилися результативними

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" з перемог відкрили новий сезон української Прем'єр-ліги. Обидва матчі у Києві виявилися результативними.

Кияни у дебютному офіційному матчі Мірчі Луческу на чолі обіграло "Олімпік" з рахунком 4:1. Автором першого гола у новому сезоні став Віталій Буяльський на 8 хвилині. Незабаром "Динамо" подвоїв перевагу завдяки автоголу, м'яч у свої ворота відправив Тарас Завійський. "Олімпік" відіграв м'яч на 23-й хвилині зусиллями Сергія Політило. Після перерви Владислав Супряга зробив рахунок 3:1, а вийшов на заміну Віктор Циганков в кінцівці зустрічі зробив рахунок розгромним.

Чинний чемпіон обіграв "Колос" - 3:1. У першому таймі команди голів не забивали. Причому "Шахтар" не реалізував два пенальті. Третій 11-метровий вже у другому таймі "гірники" все ж забили, відзначився Алан Патрік. Трохи пізніше бразильський півзахисник оформив оформив дубль, а третій м'яч у сітку "Колоса" відправив Тітки. М'яч престижна забив Даніса Костишина.