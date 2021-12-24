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"Динамо" и "Шахтер" наказали за баннеры болельщиков

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Киев, Пятница 24 декабря 2021 22:50
"Динамо" и "Шахтер" наказали за баннеры болельщиков Фото: киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" наказали за баннеры болельщиков (facebook.com/wbc.kyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) наказал "Динамо" (Киев) и "Шахтер" (Донецк) за оскорбительные баннеры болельщиков. Клубы должны будут заплатить от 50 000 до 250 000 гривен обязательного взноса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УАФ.

В ассоциации отметили, что за демонстрацию болельщиками киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" во время матча 10-го тура чемпионата Украинской Премьер Лиги (УПЛ) 3 октября 2021 баннеров, унижающих честь и достоинство соперников, комитет применил к обоим клубам санкцию в виде обязательного денежного взноса в размере 50 000 гривен.

Кроме того, киевлян наказали за появление болельщиками клуба расизма во время матча 14-го тура чемпионата УПЛ 6 ноября 2021 года "Динамо" - "Ворскла". Клуб должен заплатить обязательный взнос в размере 250 000 гривен и провести один матч без фанатов.

Помимо этого киевляне должны заплатить 50 000 гривен за необоснованные и некорректные высказывания помощника главного тренера клуба Эмилиана Караса в адрес главного арбитра матча "Мариуполь" - "Динамо".

Напомним, в 2020 году дисциплинарный комитет УЕФА вынес санкции киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру" по итогам матчей группового раунда Лиги чемпионов.

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