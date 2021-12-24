ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Динамо" і "Шахта " покарали за банери уболівальників

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 22:50
"Динамо" і "Шахта " покарали за банери уболівальників Фото: київське "Динамо" і донецький "Шахтар" покарали за банери уболівальників (facebook.com/wbc.kyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Контрольно-дисциплінарний комітет Української Асоціації футболу (УАФ) покарав "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк) за образливі банери вболівальників. Клуби повинні будуть заплатити від 50 000 до 250 000 гривень обов'язкового внеску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УАФ.

В асоціації зазначили, що за демонстрацію вболівальниками київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" під час матчу 10-го туру чемпіонату Української Прем'єр-ліги (УПЛ) 3 жовтня 2021 року банерів, що принижують честь і гідність суперників, комітет застосував до обох клубів санкцію у вигляді обов'язкового грошового внеску в розмірі 50 000 гривень.

Крім того, киян покарали за появу вболівальниками клубу расизму під час матчу 14-го туру чемпіонату УПЛ 6 листопада 2021 року "Динамо" - "Ворскла". Клуб повинен заплатити обов'язковий внесок у розмірі 250 000 гривень і провести один матч без фанатів.

Крім цього кияни повинні заплатити 50 000 гривень за необґрунтовані і некоректні висловлювання помічника головного тренера клубу Еміліана Караса на адресу головного арбітра матчу "Маріуполь" - "Динамо".

Нагадаємо, у 2020 році дисциплінарний комітет УЄФА виніс санкції київському "Динамо" і донецькому "Шахтарю" за підсумками матчів групового раунду Ліги чемпіонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Шахтар Футбол
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід