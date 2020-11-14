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УЕФА наказал "Динамо" и "Шахтер" по итогам матчей Лиги чемпионов

Ньон, Суббота 14 ноября 2020 15:05
УЕФА наказал "Динамо" и "Шахтер" по итогам матчей Лиги чемпионов
Фото: УЕФА вынес наказание "Динамо" и "Шахтеру" (uefa.com)
Автор: Вера Олейник

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес санкции киевскому "Динамо" и донецкому "Шахтеру" по итогам матчей группового раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщается в соответствующем документе организации.

Киевляне получили общий штраф в 19 тысяч евро, которые они должны оплатить в течение 90 дней. Клуб наказан на пять тысяч евро за несоблюдение противоэпидемических правил болельщиками, которые были допущены на встречу первого тура против "Ювентуса" на НСК "Олимпийский". Также "бело-синие" обязаны выплатить 14 тысяч евро за заблокированные проходы на стадионе.

Одноматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов получил главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру за задержку начала матча второго тура против "Интера" (0:0). Для наставника вступило в силу наказание за аналогичное нарушение, которое он совершил в поединке 1/8 финала Лиги Европы против "Вольфсбурга" в минувшего сезона. Тогда он получил один матч дисквалификации условно с испытательным сроком в год. Также Каштру обязан выплатить 5 тысяч евро, "Шахтер" - 15 тысяч евро и убедиться, что тренер проинформирован.

Таким образом, португальский специалист не сможет присутствовать на ответной встрече против менхенгладбахской "Боруссии" 25 ноября.

Напомним, ранее главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о своем возможном уходе из донецкого клуба в конце нынешнего сезона.

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