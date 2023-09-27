ua en ru
Ср, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины на ранней стадии: такого не было 11 лет

Киев, Среда 27 сентября 2023 18:57
UA EN RU
"Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины на ранней стадии: такого не было 11 лет Фото: "Бело-синие" перед стартовым свистком (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Столичное "Динамо" минимально проиграло "Оболони" дерби Киева в 1/8 финала Кубка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Украины, 1/8 финала

"Оболонь" – "Динамо" – 1:0

Гол: Суханов, 57

С первых минут мяч под контроль забрали подопечные Мирчи Луческу. Однако особых преимуществ от территориальной инициативы "динамовцы" не получили. Фактически первые моменты возникли в середине тайма у... "Оболони", когда серия атак "пивоваров" лишь чудом по имени Нещерет не окончилась голом.

"Динамо" же в атаке и до, и сразу после перерыва выглядело немного беззубо. Запомнился разве что выпад Бенито, который поработал корпусом в штрафной и нанес неточный удар метров из десяти. Желания других атакующих игроков было мало.

Зато "Оболонь" повела в счете на 57-й минуте. Вблизи собственной штрафной мяч потерял хавбек "Динамо" Бражко. Сферу подхватил Краснопир и отдал на Суханова, а тот забил "свояка" от штанги ворот гостей – 1:0.

"Бело-синие" пытались отыграться благодаря индивидуальному мастерству отдельных исполнителей. Вот попытку фирменного удара Ярмоленко заблокировал защитник. Далее Волошин пробил из-под соперника мимо штанги. А выстрел Буяльского из центра штрафной парировал Кичак.

Несмотря на все попытки "Динамо", цифры на табло так и не изменились. "Пивовары" неожиданно завоевали путевку в четвертьфинал Кубка Украины, выбив действующего до сих пор обладателя трофея. Так рано "бело-синие" не покидали турнир после сезона 2012/13, когда вылетели в 1/16 финала от "Шахтера".

К слову, накануне "Шахтер" разгромил "Верес" на выезде и вышел в 1/4 финала Кубка Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Кубок Украины Оболонь
NEWS
Затыкают собой дыру в обороне. Подоляк объяснил появление "вагнеровцев" под Бахмутом
Затыкают собой дыру в обороне. Подоляк объяснил появление "вагнеровцев" под Бахмутом
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне