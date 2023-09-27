"Динамо" сенсационно вылетело из Кубка Украины на ранней стадии: такого не было 11 лет
Столичное "Динамо" минимально проиграло "Оболони" дерби Киева в 1/8 финала Кубка Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Кубок Украины, 1/8 финала
"Оболонь" – "Динамо" – 1:0
Гол: Суханов, 57
С первых минут мяч под контроль забрали подопечные Мирчи Луческу. Однако особых преимуществ от территориальной инициативы "динамовцы" не получили. Фактически первые моменты возникли в середине тайма у... "Оболони", когда серия атак "пивоваров" лишь чудом по имени Нещерет не окончилась голом.
"Динамо" же в атаке и до, и сразу после перерыва выглядело немного беззубо. Запомнился разве что выпад Бенито, который поработал корпусом в штрафной и нанес неточный удар метров из десяти. Желания других атакующих игроков было мало.
Зато "Оболонь" повела в счете на 57-й минуте. Вблизи собственной штрафной мяч потерял хавбек "Динамо" Бражко. Сферу подхватил Краснопир и отдал на Суханова, а тот забил "свояка" от штанги ворот гостей – 1:0.
"Бело-синие" пытались отыграться благодаря индивидуальному мастерству отдельных исполнителей. Вот попытку фирменного удара Ярмоленко заблокировал защитник. Далее Волошин пробил из-под соперника мимо штанги. А выстрел Буяльского из центра штрафной парировал Кичак.
Несмотря на все попытки "Динамо", цифры на табло так и не изменились. "Пивовары" неожиданно завоевали путевку в четвертьфинал Кубка Украины, выбив действующего до сих пор обладателя трофея. Так рано "бело-синие" не покидали турнир после сезона 2012/13, когда вылетели в 1/16 финала от "Шахтера".
К слову, накануне "Шахтер" разгромил "Верес" на выезде и вышел в 1/4 финала Кубка Украины.
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