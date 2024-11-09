"Динамо" розповіло про проміжні підсумки робіт з відновлення віділення "Охматдиту"

Вже було виконано повний демонтаж підлогового покриття, а також сантехнічного обладнання, замінено всі вікна. До відділення також завезені двері, однак їх встановлення має відбутися після вирівнювання підлоги шляхом вкладання самовирівнювального шару.

Загалом "Динамо" здійснить капітальний ремонт всього відділення, що включатиме не тільки заміну вікон та дверей, але і вирівнювання підлоги, заміну сантехніки, встановлення нової плитки, нового освітлення та інші роботи задля повного відновлення зруйнованого відділення.

Окрім відбудови відділення, клуб також продовжує реалізацію гуманітарних проектів та щоденну допомогу "Охматдиту" продуктами харчування, водою та іншим.

Ракетний обстріл "Охматдиту"

8 липня 2024 року масований ракетний удар Росії призвів до пошкодження дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, найбільшої багатопрофільної лікарні для дітей в Україні.

Атака завдала значних пошкоджень лікарняним корпусам: деякі будівлі зруйновані, вибиті вікна та шибки, постраждали різні відділення.

Зокрема, повністю знищено корпус токсикології, де проходили лікування важкохворі діти на діалізі.

Також пошкоджено п'ять онкологічних відділень, десять хірургічних, два соматичних відділення, відділення інтенсивної терапії, дві реанімації, операційні блоки та відділення променевої і радіотерапії.

Постраждали ще три корпуси і дві електричні підстанції, від яких залежала вся лікарняна інфраструктура.

Нагадаємо, що на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві зібрали понад 1 млрд гривень.

Крім того, МОЗ затвердило учасників наглядово-ревізійної Ради. ЇЇ створили після скандалу навколо тендеру з відновленням "Охматдиту".