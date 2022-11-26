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"Динамо" розписало нульову нічию з "Металістом 1925" у Києві

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Київ, Субота 26 листопада 2022 16:14
"Динамо" розписало нульову нічию з "Металістом 1925" у Києві Фото: Київське "Динамо" не змогло на своєму полі переграти харківський "Металіст 1925" (upl.ua/ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Київське "Динамо" не змогло на своєму полі переграти харківський "Металіст 1925". Матч закінчився нульовою нічиєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Україна, Прем'єр-ліга, 15-й тур

"Динамо" – "Металіст 1925" – 0:0

Матч розпочався під контролем киян. Господарі намагалися створювати моменти біля воріт суперника. На початку гри "Динамо" планово розвивало свої атаки, а ось харків'янам довелося посидіти в обороні.

Команда "Металіста 1925" у першій половині матчу грала в агресивний футбол, за що арбітру довелося покарати "гірчичником" двох гравців гостей - на 24-й хвилині жовту картку отримав захисник Євген Ткачук, а вже на 33-й попередження арбітр виписав Ігорю.

Господарі створювали атаки та кілька разів були близькі до голу. Наприкінці тайму біло-синім удалося заробити 11-метровий. До м'яча підійшов Віктор Циганков, проте переграти воротаря йому не вдалося.

У другому таймі ситуація особливо не змінилася. Кияни мали кілька добрих шансів вийти вперед. Флангові атаки столичного клубу приносили команді лише задовільні статистичні показники, проте перемоги "Динамо" здобути не вдалося.

"Металіст 1925", у свою чергу, зміг лише один раз вдарити у ворота ворота суперника.

Наразі "Динамо" вдалося піднятися на 3 місце. Але варто враховувати, що головний конкурент біло-синіх "Зоря" має гру в запасі, а розрив між клубами становить лише одне очко.

Нагадаємо, нульовою нічиєю завершився вчорашній матч одеського "Чорноморця" проти харківського "Металіста" у 15-му турі української Прем'єр-ліги.

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