Розвідка назвала іноземні компанії, які виробляють чіпи для російських ракет

Більше десятка іноземних компаній продовжують вироблять мікрочіпи для Росії. Агресор використовує їх для ракет, якими б'є по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У розвідці пояснили, що Росія використовує для виробництва ракет власну розробку ГЛОНАСС, аналог GPS. Він був створений у 1982 році на замовлення Міноборони СРСР.

Цю систему ворог використовує для наведення ракет. Проте, хоч розробка ГЛОНАСС російська, вона не може функціонувати без мікрочіпів іноземного виробництва.

"Чипи приймають та обробляють координати від ГЛОНАСС, а ракети за допомогою цієї інформації орієнтуються у просторі та цілять в українську цивільну та енергетичну інфраструктуру", - пояснює розвідка.

Близько 13 іноземних компаній продовжують виробляти чіпи з підтримкою російської системи. Серед них Linx Technologies (США), Broadcom (США), Qualcomm (США), Telit (США), Maxim Integrated (США), TRIMBLE (США), Cavli Wireless (США), u-blox AG (Швейцарія), STMicroelectronics (Швейцарія), Sierra Wireless (Канада), NovAtel (Канада), Septentrio (Бельгія) та Antenova (Британія).

Росія продовжує закупляти мікрочіпи завдяки численним підставним компаніям та дистриб’юторам. Ворог використовує ці елементи для виробництва безпілотників "Орлан-10" та Shahed-136, РСЗВ "Торнадо-С" та "Смерч", ракети "Іскандер", "Калібр" та "Кинджал", а також авіаційні та крилаті ракети X-101, X-555, Х-38, Х-59МК, Х-31.

"Іноземні компанії мають усвідомити прямий вплив своєї продукції на обороноздатність Росії, припинити виробляти чіпи з підтримкою ГЛОНАСС та забрати функцію підтримки цієї навігаційної системи з усіх своїх пристроїв", - йдеться у повідомленні.