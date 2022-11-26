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"Динамо" расписало нулевую ничью с "Металлистом 1925" в Киеве

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 16:14
"Динамо" расписало нулевую ничью с "Металлистом 1925" в Киеве Фото: Киевское "Динамо" не смогло на своем поле переиграть харьковский "Металлист 1925" (upl.ua/ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Киевское "Динамо" не смогло на своем поле переиграть харьковский "Металлист 1925". Матч закончился нулевой ничьей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Украина, Премьер-лига, 15-й тур

"Динамо" – "Металлист 1925" – 0:0

Матч начался под контролем киевлян. Хозяева пытались создавать моменты у ворот соперника. В начале игры "Динамо" планово развивало свои атаки, а вот харьковчанам пришлось посидеть в обороне.

Команда "Металлиста 1925" в первой половине матча играла в агрессивный футбол, за что арбитру пришлось наказать "горчичником" двух игроков гостей - на 24-й минуте желтую карточку получил защитник Евгений Ткачук, а уже на 33-й предупреждение арбитр выписал Игорю Курило.

Хозяева создавали атаки и несколько раз были близки к голу. В конце тайма бело-синим удалось заработать 11-метровый. К мячу подошел Виктор Циганков, однако переиграть вратаря ему не удалось.

Во втором тайме ситуация особо не изменилась. Киевляне имели несколько хороших шансов выйти вперед. Фланговые атаки столичного клуба приносили команде лишь удовлетворительные статистические показатели, однако победы "Динамо" добиться не удалось.

"Металлист 1925", в свою очередь, смог лишь один раз ударить в створ ворот соперника.

В настоящий момент "Динамо" удалось подняться на 3-е место. Но стоит учитывать, что главный конкурент бело-синих "Зоря" имеет игру в запасе, а разрыв между клубами составляет лишь одно очко.

Напомним, нулевой ничьей завершился вчерашний матч одесского "Черноморца" против харьковского "Металлиста" в 15-м туре украинской Премьер-лиги.

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