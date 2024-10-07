ua en ru
Пн, 07 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" розкрило подробиці травм лідерів команди

Київ, Понеділок 07 жовтня 2024 13:29
UA EN RU
"Динамо" розкрило подробиці травм лідерів команди Фото: Володимир Бражко (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Андрій Костенко

Віце-чемпіон України оголосив деталі про стан здоров'я та терміни відновлення двох основних футболістів – Олександра Піхальонка та Володимира Бражка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Обидва гравці були травмовані у матчі 2-го туру основного етапу Ліги Європи проти німецького "Хоффенхайма". Пошкодження не дозволять їм зіграти за збірну України у найближчих матчах Ліги націй.

У Піхальонка діагностували травму камбаловидного м'язу. Термін реабілітації хавбека – три тижні.

Бражко наразі не може грати через тріщину ребер у стадії консолідації. Строки його відновлення спрогнозувати важко – це залежатиме від багатьох факторів. Тож поки можна лише констатувати, що гравець середини поля вибув на невизначений період.

Про стан Андрія Ярмоленка інформація надійшла з табору збірної України. Як повідомили Тribuna.com у пресслужбі національної команди, в півзахисника виявлено ушкодження чотириголового м'яза стегна. Це стало відомо після проведеного обстеження МРТ. Мінімальний термін відновлення 34-річного футболіста складе два тижні.

Раніше Ребров укотре змінив склад збірної України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Ярмоленко Футбол
NEWS
Росіяни атакували "Кинджалом" аеродром у Хмельницькій області, є влучання
Росіяни атакували "Кинджалом" аеродром у Хмельницькій області, є влучання
DAILY
Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Рік після атаки ХАМАС. Як Ізраїль веде війну проти терористів і що буде далі