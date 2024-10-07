"Динамо" розкрило подробиці травм лідерів команди

Віце-чемпіон України оголосив деталі про стан здоров'я та терміни відновлення двох основних футболістів – Олександра Піхальонка та Володимира Бражка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Обидва гравці були травмовані у матчі 2-го туру основного етапу Ліги Європи проти німецького "Хоффенхайма". Пошкодження не дозволять їм зіграти за збірну України у найближчих матчах Ліги націй.

У Піхальонка діагностували травму камбаловидного м'язу. Термін реабілітації хавбека – три тижні.

Бражко наразі не може грати через тріщину ребер у стадії консолідації. Строки його відновлення спрогнозувати важко – це залежатиме від багатьох факторів. Тож поки можна лише констатувати, що гравець середини поля вибув на невизначений період.

Про стан Андрія Ярмоленка інформація надійшла з табору збірної України. Як повідомили Тribuna.com у пресслужбі національної команди, в півзахисника виявлено ушкодження чотириголового м'яза стегна. Це стало відомо після проведеного обстеження МРТ. Мінімальний термін відновлення 34-річного футболіста складе два тижні.