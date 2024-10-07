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"Динамо" раскрыло подробности травм лидеров команды

Киев, Понедельник 07 октября 2024 13:29
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"Динамо" раскрыло подробности травм лидеров команды Фото: Владимир Бражко (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Андрей Костенко

Вице-чемпион Украины официально сообщил о состоянии здоровья и сроках восстановления двух основных футболистов – Александра Пихаленко и Владимира Бражко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Оба игрока были травмированы в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы против немецкого "Хоффенхайма". Повреждения не позволят им сыграть за сборную Украины в ближайших матчах Лиги наций.

У Пихаленка диагностировали травму камбаловидной мышцы. Срок реабилитации хавбека – три недели.

Бражко не может играть из-за трещины ребер в стадии консолидации. Сроки его восстановления спрогнозировать сложно – это будет зависеть от многих факторов. Пока можно лишь констатировать, что игрок середины поля выбыл на неопределенный период.

О состоянии Андрея Ярмоленко поступила информация из лагеря сборной Украины. Как сообщили Тribuna.com в пресс-службе национальной команды, у полузащитника обнаружено повреждение четырехглавой мышцы бедра. Это стало известно после обследования МРТ. Минимальный срок восстановления 34-летнего футболиста составит две недели.

Ранее Ребров в очередной раз сменил состав сборной Украины.

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