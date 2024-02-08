"Динамо" розгромило "Лієпаю" у спарингу з гольовим фестивалем

Контрольний матч

"Динамо" – "Лієпая" – 5:2

Голи: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваєв, 49, Ванат, 66 – Каірмані, 18, Сілагадзе, 45

"Біло-сині" без розвідки взялися до справи. Відкрити рахунок кияни зуміли на 8-й хвилині – Царенко влучно пробив після передачі Андрієвського. Проте, за якихось десять хвилин "Динамо" проґавило випад "Лієпаї" з голом Каірмані з меж штрафного.

Довелося підопічним Олександра Шовковського розпочати заново. Допоміг стандарт – Дячук у середині першої половини пішов на кутовий і спрямував м'яч у сітку воріт балтійців. А на 34-й хвилині закріпив перевагу "Динамо" підзабутий Супряга, зігравши на добиванні після удару Беніто.

Перед перервою до гольового ярмарку вирішив долучитися Сілагадзе. Легіонер "Лієпаї" наважився на постріл із дистанції та поцілив у верхній кут воріт. А от у другому таймі "Динамо" вже повністю прибрало ініціативу до власних ніг.

На старті другої половини Караваєв підхопив м'яч і з близької відстані відправив сферу в сітку. А згодом заспів партнера по команді підтримав Ванат. Форвард вискочив віч-на-віч із голкіпером після передачі Кабаєва та влучно пробив у дальній кут.

У фінальні 25 хвилин "біло-сині" не випустили перебіг подій з-під власного контролю. "Динамівці" на класі довели матч до логічної перемоги. Продовжать серію спарингів у другій частині тренувальних зборів кияни 9 лютого матчем проти північномакедонської "Шкендії".

Стартовий склад "Динамо": Нещерет, Дячук, Біловар, Сирота, Дубінчак, Андрієвський, Шепелєв, Царенко, Караваєв, Беніто, Супряга