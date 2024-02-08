"Динамо" разгромило "Лиепаю" в спарринге с голевым фестивалем

Контрольный матч

"Динамо" – "Лиепая" – 5:2

Голы: Царенко, 8, Дячук, 22, Супряга, 34, Караваев, 49, Ванат, 66 – Каирмани, 18, Силагадзе, 45

"Бело-синие" без разведки приступили к делу. Открыть счет киевляне сумели на 8-й минуте – Царенко точно пробил после передачи Андриевского. Однако, каких-то десять минут спустя "Динамо" упустило выпад "Лиепаи" с голом Каирмани из пределов штрафной.

Пришлось подопечным Александра Шовковского начать заново. Помог стандарт – Дячук в середине первой половины пошел на угловой и отправил мяч в сетку ворот балтийцев. А на 34-й минуте закрепил преимущество "Динамо" подзабытый Супряга, сыграв на добивании после удара Бенито.

Перед перерывом к голевой ярмарке решил присоединиться Силагадзе. Легионер "Лиепаи" решился на выстрел с дистанции и попал в верхний угол ворот. А вот во втором тайме "Динамо" уже полностью взяло инициативу в свои ноги.

На старте второй половины Караваев подхватил мяч и с близкого расстояния отправил сферу в сетку. А впоследствии запев партнера по команде поддержал Ванат. Форвард выскочил один на один с голкипером после передачи Кабаева и точно пробил в дальний угол.

В финальные 25 минут "бело-синие" не выпустили ход событий из-под собственного контроля. "Динамовцы" на классе довели матч до логической победы. Продолжят серию спаррингов во второй части тренировочных сборов киевляне 9 февраля матчем против северомакедонской "Шкендии".

Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Дячук, Биловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Царенко, Караваев, Бенито, Супряга