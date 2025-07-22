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"Динамо" розгромило "Хамрун Спартанс" на старті ЛЧ: відео голів

Ілюстративне фото: "Динамо" розгромило "Хамрун Спартанс" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Київське "Динамо" здобуло першу перемогу у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У матчі 2-го кваліфікаційного раунду команда Олександра Шовковського переграла мальтійський "Хамрун Спартанс" з рахунком 3:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку

Рахунок було відкрито вже на 13-й хвилині - нападник киян Владислав Ванат реалізував гольовий момент після помилки захисників суперника. 

 

У другому таймі ініціативу знову перехопили українці, і на 76-й хвилині Віталій Буяльський подвоїв перевагу.

 

А жирну крапку в матчі поставив Назарій Волошин, відзначившись уже в додатковий час.

 

Що далі

Матч-відповідь відбудеться 29 липня у польському Любліні - саме там динамівці проводитимуть свої домашні матчі в єврокубках. 

За сумою двох зустрічей визначиться команда, яка продовжить боротьбу за вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів.

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