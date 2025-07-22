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"Динамо" разгромило "Хамрун Спартанс" на старте ЛЧ: видео голов

Иллюстративное фото: "Динамо" разгромило "Хамрун Спартанс" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Киевское "Динамо" одержало первую победу в квалификации Лиги чемпионов сезона 2025/26. В матче 2-го квалификационного раунда команда Александра Шовковского переиграла мальтийский "Хамрун Спартанс" со счетом 3:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка

Счет был открыт уже на 13-й минуте - нападающий киевлян Владислав Ванат реализовал голевой момент после ошибки защитников соперника.

 

Во втором тайме инициативу снова перехватили украинцы, и на 76-й минуте Виталий Буяльский удвоил преимущество.

 

А жирную точку в матче поставил Назарий Волошин, отличившись уже в дополнительное время.

 

Что дальше

Ответный матч состоится 29 июля в польском Люблине - именно там динамовцы будут проводить свои домашние матчи в еврокубках.

По сумме двух встреч определится команда, которая продолжит борьбу за выход в следующий этап Лиги чемпионов.

 

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