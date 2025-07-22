"Динамо" разгромило "Хамрун Спартанс" на старте ЛЧ: видео голов

Счет был открыт уже на 13-й минуте - нападающий киевлян Владислав Ванат реализовал голевой момент после ошибки защитников соперника.

Во втором тайме инициативу снова перехватили украинцы, и на 76-й минуте Виталий Буяльский удвоил преимущество.

А жирную точку в матче поставил Назарий Волошин, отличившись уже в дополнительное время.

Что дальше

Ответный матч состоится 29 июля в польском Люблине - именно там динамовцы будут проводить свои домашние матчи в еврокубках.

По сумме двух встреч определится команда, которая продолжит борьбу за выход в следующий этап Лиги чемпионов.