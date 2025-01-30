"Динамо" – РФШ. Хто переможе і чому: прогноз на матч Ліги Європи

Номінально домашній для "Динамо" матч з РФШ відбудеться у четвер, 30 січня в німецькому Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Після минулого поєдинку Ліги Європи проти стамбульського "Галатасарая" (3:3) підопічні Олександра Шовковського провели в Туреччині один контрольний поєдинок. З аутсайдером чемпіонату Косова – "Ллапі" зіграли унічию (2:2). Потім команда прилетіла до Німеччини де вже планомірно готувалась до останнього єврокубкового матчу сезону.

Клуб РФШ (абревіатура розшифровується, як Ризька футбольна школа) теж не мав офіційних поєдинків. Справа у тому, що латвійський чемпіонат проводиться за системою "весна-осінь". Першість 2024 року "школярі" виграли в гострому суперництві зі земляками з ФК "Рига" (випередили переслідувачів на три очки). Чемпіонат завершився в листопаді і з того часу команда проводила матчі Ліги Європи та контрольні спаринги.

На євроарені підопічні 44-річного наставника Віктора Мороза грали не блискуче, але краще ніж "Динамо". У семи поєдинках ЛЄ на рахунку команди 5 балів. Осінню РФШ зіграв унічию з "Галатасараєм" (2:2) та бельгійським "Андерлехтом" (1:1). А в минулому турі здобув першу перемогу, сенсаційно здолавши нідерландський "Аякс" (1:0). Перед останнім туром латвійський клуб посідає у загальній таблиці ЛЄ 30-те місце. Він, як і "Динамо", вже втратив шанси на продовження боротьби.

Після успіху з "Аяксом" команда провела один контрольний поєдинок. 25 січня зіграла з естонською "Флорою" та перемогла – 2:0.

У попередні роки "Динамо" та РФШ в офіційних матчах не перетиналися. Лише у лютому минулого року команди провели між собою спаринг на зборах. Тоді "біло-сині" мінімально обіграли суперника – 1:0. Єдиний гол з пенальті забив Микола Шапаренко.

Прогнози букмекерів

Фаворитом протистояння фахівці букмекерських контор вважають український клуб. Так William Hill ставки на перемогу "Динамо" приймає з коефіцієнтом 1,80, на нічию – 3,80, на виграш РФШ – – 4,20.

Схожі оцінки й від українців з Favbet. Коефіцієнт на перемогу киян становить 1,85 бала, на успіх рижан – 4,35. Ціна нічиєї – 3,75.

Прогноз РБК-Україна

Важко прогнозувати результат поєдинку, який не має для обох суперників турнірного значення. РФШ вже стрибнув у турнірі вище голови – команда внесла еврокубковий сезон до свого активу. "Динамо", навпаки, незважаючи на результат останнього поєдинку, буде стикатися з критикою.

Киянам важливо завершити основний етап ЛЄ бодай з однією перемогою. Та й фінішувати останніми не дуже приємно. Є ще й фінансовий стимул, і це стосується обох суперників. Не забуваймо, що кожне очко у єврокубках має свою вартість. За перемогу у основному етапі другого за значимістю континентального турніру УЄФА платить 450 тисяч євро призових, за нічию – 150 тисяч.

Зазначимо, що кияни гратимуть з РФШ далеко не оптимальним складом. Дискваліфікація (за дві жовті картки в попередніх матчах) не дозволить вийти на поле Шапаренку. Крім того, пропустять матч травмовані Володимир Бражко, Денис Попов, Віталій Буяльський та Владислав Дубінчак.

І все ж таки віддамо належне більшому досвіду динамівців та й вищому класу українського клубу. Тому спрогнозуємо мінімальну перевагу киян у грі, де заб'ють обидві команди: 2:1 – на користь підопічних Шовковського.