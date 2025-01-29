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Бущан залишив "Динамо" та перейшов в аравійський "Аль-Шабаб"

Ер-Ріяд, Середа 29 січня 2025 22:17
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Бущан залишив "Динамо" та перейшов в аравійський "Аль-Шабаб" Фото: Георгій Бущан (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Воротар збірної України та столичного "Динамо" Георгій Бущан офіційно змінив клубну прописку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт київського клубу.

30-річний голкіпер гратиме у складі аравійського клубу "Аль-Шабаб", який базується у столиці країни Ер-Ріяді. Подробиці трансферу не розголошуються, але за даними Transfermarkt , "Аль-Шабаб" заплатив за українця 3 мільйони євро. Контракт розрахований на 2,5 роки – до літа 2027-го.

Бущан стане другим українським футболістом у аравійській Про-лізі. Раніше в цій країні виступав інший воротар з динамівським минулим – Максим Коваль. Він з 2018-го по 2022-й рік грав за "Аль-Фатех", за який провів 111 поєдинків.

Бущан залишив &quot;Динамо&quot; та перейшов в аравійський &quot;Аль-Шабаб&quot;

Хто такий Георгій Бущан

Уродженець Одеси почав займатися футболом у місцевій ДЮСШ-11, згодом перебрався до академії "Динамо".

До 2016 року виступав за дубль киян, у сезоні-2017/18 дебютував у основному складі "біло-синіх". Загалом провів за "Динамо" 177 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 164 голи й 72 поєдинки грав на нуль.

У складі київського клубу став чемпіоном України в 2021 році. Двічі був володарем Кубку країни та тричі Суперкубку.

За збірну України провів 18 матчів, у яких пропустив 30 голів й зіграв три матчі на нуль. Був основним голкіпером "синьо-жовтих" на Євро-2020, де зіграв усі п'ять поєдинків команди на турнірі.

Раніше повідомили, що колишній поліцейський-спецназівець судитиме "Динамо" в останньому матчі Ліги Європи.

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