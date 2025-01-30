"Динамо" - РФШ. Кто победит и почему: прогноз на матч Лиги Европы

Номинально домашний для "Динамо" матч с РФШ состоится в четверг, 30 января в немецком Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

После прошлого поединка Лиги Европы против стамбульского "Галатасарая" (3:3) подопечные Александра Шовковского провели в Турции один контрольный поединок. С аутсайдером чемпионата Косова - "Ллапи" сыграли вничью (2:2). Затем команда прилетела в Германию где уже планомерно готовилась к последнему еврокубковому матчу сезона.

Клуб РФШ (аббревиатура расшифровывается, как Рижская футбольная школа) тоже не имел официальных поединков. Дело в том, что латвийский чемпионат проводится по системе "весна-осень". Первенство 2024 года "школьники" выиграли в остром соперничестве с земляками из ФК "Рига" (опередили преследователей на три очка). Чемпионат завершился в ноябре и с тех пор команда проводила матчи Лиги Европы и контрольные спарринги.

На евроарене подопечные 44-летнего наставника Виктора Мороза играли не блестяще, но лучше чем "Динамо". В семи поединках ЛЕ на счету команды 5 баллов. Осенью РФШ сыграл вничью с "Галатасараем" (2:2) и бельгийским "Андерлехтом" (1:1). А в прошлом туре одержал первую победу, сенсационно одолев нидерландский "Аякс" (1:0). Перед последним туром латвийский клуб занимает в общей таблице ЛЕ 30-е место. Он, как и "Динамо", уже потерял шансы на продолжение борьбы.

После успеха с "Аяксом" команда провела один контрольный поединок. 25 января сыграла с эстонской "Флорой" и победила - 2:0.

В предыдущие годы "Динамо" и РФШ в официальных матчах не пересекались. Только в феврале прошлого года команды провели между собой спарринг на сборах. Тогда "бело-синие" минимально обыграли соперника - 1:0. Единственный гол с пенальти забил Николай Шапаренко.

Прогнозы букмекеров

Фаворитом противостояния специалисты букмекерских контор считают украинский клуб. Так William Hill ставки на победу "Динамо" принимает с коэффициентом 1,80, на ничью - 3,80, на выигрыш РФШ - - 4,20.

Похожие оценки и от украинцев из Favbet. Коэффициент на победу киевлян составляет 1,85 балла, на успех рижан - 4,35. Цена ничьей - 3,75.

Прогноз РБК-Украина

Трудно прогнозировать исход поединка, который не имеет для обоих соперников турнирного значения. РФШ уже прыгнул в турнире выше головы - команда внесла еврокубковый сезон в свой актив. "Динамо", наоборот, несмотря на результат последнего поединка, будет сталкиваться с критикой.

Киевлянам важно завершить основной этап ЛЕ хотя бы с одной победой. Да и финишировать последними не очень приятно. Есть еще и финансовый стимул, и это касается обоих соперников. Не забываем, что каждое очко в еврокубках имеет свою стоимость. За победу в основном этапе второго по значимости континентального турнира УЕФА платит 450 тысяч евро призовых, за ничью - 150 тысяч.

Отметим, что киевляне будут играть с РФШ далеко не оптимальным составом. Дисквалификация (за две желтые карточки в предыдущих матчах) не позволит выйти на поле Шапаренко. Кроме того, пропустят матч травмированные Владимир Бражко, Денис Попов, Виталий Буяльский и Владислав Дубинчак.

И все же отдадим должное большему опыту динамовцев и более высокому классу украинского клуба. Поэтому спрогнозируем минимальное преимущество киевлян в игре, где забьют обе команды: 2:1 - в пользу подопечных Шовковского.