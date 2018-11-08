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Динамо - Ренн: онлайн трансляція

Новини » Спорт    08.11.2018 - 08:58
Динамо - Ренн
Динамо - Ренн

РБК-Україна проведе трансляцію поєдинку 4 туру групового етапу Ліги Європи

Динамо - Ренн. Трансляція поєдинку почнеться на РБК-Україна о 20:00, а дивитися матч можна на Футбол 1. Київське "Динамо" зіграє з французьким "Ренном" в 4 турі групового турніру Ліги Європи. Два тижні тому кияни обіграли французів на виїзді з рахунком 2:1 і тепер планують повторити переможний результат. Букмекерські контори вважають "біло-синіх" фаворитом в домашньому матчі.

8 листопада 20:00
Київ, НСК Олімпійський

 

Після драматичної перемоги у Франції кияни зіпсували собі настрій, поступившись на виїзді донецькому "Шахтарю" в чемпіонаті України і відставши від головного конкурента вже на вісім очок. Правда, смілива і яскрава гра команди Олександра Хацкевича заслужила багато компліментів.

Сьогодні "Динамо" знову не допоможе основний центральний нападаючий Артем Бесєдін, а також дискваліфікований опорний півзахисник Володимир Шепелєв.

У "Ренна" також є кілька кадрових проблем. Напередодні команда вилетіла на гру у складі 20 футболістів без основного голкіпера команди Діалло, який травмувався в матчі проти "Реймса". Так само в лазареті "Ренна" знаходяться Мешер, Баал, Данзе і Гитан. Ці футболісти теж не зможуть зіграти проти "Динамо". А ось одного з лідерів команди - нападника Бен Арфа - можна буде побачити на грі.

"Шахтар" пропустив шість м'ячів від "Манчестер Сіті" в матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" вирвав перемогу над "Динамо" в компенсований час
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