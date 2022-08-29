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"Динамо" после разгрома от "Днепра-1" вернулось в Киев

Новина українською →
Киев, Понедельник 29 августа 2022 14:23
"Динамо" после разгрома от "Днепра-1" вернулось в Киев Фото: Разгневанный Илья Забарный во Львове (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

После неудачного старта в украинской Премьер-лиге 2022/23 киевское "Динамо" вернулось в столицу для подготовки к матчу 3-го тура чемпионата против луганской "Зари".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" возобновят тренировки на базе в Вите-Литовской. В субботу, 3 сентября, украинский гранд станет гостем "Зари" на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

Первый домашний матч нового чемпионата "динамовцы" сыграли во Львове. Там "Динамо" потерпело разгромное поражение от "Днепра-1" (0:3). После матча наставник киевлян Мирча Луческу признал, что идея сыграть матч на "Арене-Львов" была ошибкой.

Посреди прошлой недели "Динамо" вернулось в Украину из Лиссабона транзитом через польский Жешув. Подготовка к матчу против "Днепра-1" прошла на тренировочной базе "Руха" в пригороде Львова.

Ранее киевское "Динамо" получило соперников на групповом этапе Лиги Европы. Столичный гранд попал в группу B. Там соперниками украинского гранда станут французский "Ренн", стамбульский "Фенербахче" и АЕК Ларнака.

К слову, донецкий "Шахтер" получил календарь матчей на групповом этапе Лиги чемпионов.

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