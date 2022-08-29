"Динамо" після розгрому від "Дніпра-1" повернулося до Києва
Після невдалого старту в українській Прем'єр-лізі 2022/23 київське "Динамо" повернулося до столиці для підготовки до матчу 3-го туру чемпіонату проти луганської "Зорі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Біло-сині" відновлять тренування на базі у Віті-Литовській. У суботу, 3 вересня, український гранд буде гостем "Зорі" на стадіоні "Динамо" імені Лобановського.
Перший домашній матч нового чемпіонату "динамівці" зіграли у Львові. Там "Динамо" зазнало розгромної поразки від "Дніпра-1" (0:3). Після матчу керманич киян Мірча Луческу визнав, що ідея зіграти матч на "Арені-Львів" була помилкою.
Посеред минулого тижня "Динамо" повернулося до України з Лісабону транзитом через польський Жешув. Підготовка до матчу проти "Дніпра-1" пройшла на тренувальній базі "Руха" в передмісті Львова.
Раніше київське "Динамо" отримало суперників на груповому етапі Ліги Європи. Столичний гранд потрапив до групи B. Там суперниками українського гранда стануть французький "Ренн", стамбульський "Фенербахче" та АЕК Ларнака.
До слова, донецький "Шахтар" отримав календар матчів на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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