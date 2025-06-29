"Динамо" раніше графіка стартувало на зборах: склад Шовковського на підготовку до ЛЧ

У форсованому режимі

Команда розпочала підготовку до нового сезону, зокрема й до кваліфікації Ліги чемпіонів, у форсованому режимі – на два дні раніше від початково запланованого графіка.

Збір проходить поблизу австрійського міста Грац. "Біло-сині" подолали тривалий маршрут автобусом до Кишинева, а звідти вилетіли до місця призначення літаком.

До готелю команда прибула в суботу 28 червня пізно ввечері. Проте вже наступного дня розпочала тренування. Причому у графіку на 29 червня – два заняття.

Після підготовчого періоду "Динамо" проведе в Австрії серію контрольних матчів, суперники у яких будуть названі згодом.

Хто в обоймі у Шовковського

Під керівництвом головного тренера Олександра Шовковського до збору залучено 33 футболісти, серед яких основні гравці, молодь і потенційні новачки першої команди.

Воротарі:

Денис Ігнатенко

Валентин Моргун

Руслан Нещерет

В'ячеслав Суркіс

Захисники:

Крістіан Біловар

Костянтин Вівчаренко

Олексій Гусєв

Владислав Дубінчак

Максим Дячук

Владислав Захарченко

Тарас Михавко

Денис Попов

Олександр Тимчик

Півзахисники:

Максим Брагару

Володимир Бражко

Віталій Буяльський

Назар Волошин

Владислав Кабаєв

Олександр Караваєв

Микола Михайленко

Кирило Осипенко

Олександр Піхальонок

Валентин Рубчинський

Роман Саленко

Анхель Торрес

Микола Шапаренко

Андрій Ярмоленко

Олександр Яцик

Нападники:

Владислав Ванат

Федір Задорожний

Матвій Пономаренко

Владислав Супряга

Ще один форвард Едуардо Герреро приєднається до "Динамо" трохи пізніше– після виступів за національну збірну Панами.

Старт сезону для "Динамо"

Свій перший офіційний матч нового сезону Динамо зіграє 22 або 23 липня. Тоді кияни проведуть стартовий поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Суперником команди Олександра Шовковського буде переможець пари "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта). Ці клубі зіграють між собою в першому раунді кваліфікації 9 та 15 липня.