"Динамо" раніше графіка стартувало на зборах: склад Шовковського на підготовку до ЛЧ

Чемпіон України – київське "Динамо" офіційно розпочало підготовку до нового сезону. Перший тренувальний збір команди стартував 29 червня в Австрії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт столичного клубу.
Команда розпочала підготовку до нового сезону, зокрема й до кваліфікації Ліги чемпіонів, у форсованому режимі – на два дні раніше від початково запланованого графіка.
Збір проходить поблизу австрійського міста Грац. "Біло-сині" подолали тривалий маршрут автобусом до Кишинева, а звідти вилетіли до місця призначення літаком.
До готелю команда прибула в суботу 28 червня пізно ввечері. Проте вже наступного дня розпочала тренування. Причому у графіку на 29 червня – два заняття.
Після підготовчого періоду "Динамо" проведе в Австрії серію контрольних матчів, суперники у яких будуть названі згодом.
Під керівництвом головного тренера Олександра Шовковського до збору залучено 33 футболісти, серед яких основні гравці, молодь і потенційні новачки першої команди.
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападники:
Ще один форвард Едуардо Герреро приєднається до "Динамо" трохи пізніше– після виступів за національну збірну Панами.
Свій перший офіційний матч нового сезону Динамо зіграє 22 або 23 липня. Тоді кияни проведуть стартовий поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.
Суперником команди Олександра Шовковського буде переможець пари "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта). Ці клубі зіграють між собою в першому раунді кваліфікації 9 та 15 липня.
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