"Динамо" раньше графика стартовало на сборах: состав Шовковского на подготовку к ЛЧ

Чемпион Украины - киевское "Динамо" официально начало подготовку к новому сезону. Первый тренировочный сбор команды стартовал 29 июня в Австрии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.
Команда начала подготовку к новому сезону, в том числе и к квалификации Лиги чемпионов, в форсированном режиме - на два дня раньше изначально запланированного графика.
Сбор проходит вблизи австрийского города Грац. "Бело-синие" преодолели длительный маршрут автобусом в Кишинев, а оттуда вылетели к месту назначения самолетом.
В отель команда прибыла в субботу 28 июня поздно вечером. Однако уже на следующий день начала тренировки. Причем в графике на 29 июня - два занятия.
После подготовительного периода "Динамо" проведет в Австрии серию контрольных матчей, соперники в которых будут названы позже.
Под руководством главного тренера Александра Шовковского к сбору привлечено 33 футболиста, среди которых основные игроки, молодежь и потенциальные новички первой команды.
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
Еще один форвард Эдуардо Герреро присоединится к "Динамо" чуть позже - после выступлений за национальную сборную Панамы.
Свой первый официальный матч нового сезона Динамо сыграет 22 или 23 июля. Тогда киевляне проведут стартовый поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов.
Соперником команды Александра Шовковского будет победитель пары "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта). Эти клубе сыграют между собой в первом раунде квалификации 9 и 15 июля.
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