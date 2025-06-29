"Динамо" раньше графика стартовало на сборах: состав Шовковского на подготовку к ЛЧ

В форсированном режиме

Команда начала подготовку к новому сезону, в том числе и к квалификации Лиги чемпионов, в форсированном режиме - на два дня раньше изначально запланированного графика.

Сбор проходит вблизи австрийского города Грац. "Бело-синие" преодолели длительный маршрут автобусом в Кишинев, а оттуда вылетели к месту назначения самолетом.

В отель команда прибыла в субботу 28 июня поздно вечером. Однако уже на следующий день начала тренировки. Причем в графике на 29 июня - два занятия.

После подготовительного периода "Динамо" проведет в Австрии серию контрольных матчей, соперники в которых будут названы позже.

Кто в обойме у Шовковского

Под руководством главного тренера Александра Шовковского к сбору привлечено 33 футболиста, среди которых основные игроки, молодежь и потенциальные новички первой команды.

Вратари:

Денис Игнатенко

Валентин Моргун

Руслан Нещерет

Вячеслав Суркис

Защитники:

Кристиан Биловар

Константин Вивчаренко

Алексей Гусев

Владислав Дубинчак

Максим Дячук

Владислав Захарченко

Тарас Михавко

Денис Попов

Александр Тымчик

Полузащитники:

Максим Брагару

Владимир Бражко

Виталий Буяльский

Назар Волошин

Владислав Кабаев

Александр Караваев

Николай Михайленко

Кирилл Осипенко

Александр Пихаленок

Валентин Рубчинский

Роман Саленко

Анхель Торрес

Николай Шапаренко

Андрей Ярмоленко

Александр Яцык

Нападающие:

Владислав Ванат

Федор Задорожный

Матвей Пономаренко

Владислав Супряга

Еще один форвард Эдуардо Герреро присоединится к "Динамо" чуть позже - после выступлений за национальную сборную Панамы.

Старт сезона для "Динамо"

Свой первый официальный матч нового сезона Динамо сыграет 22 или 23 июля. Тогда киевляне проведут стартовый поединок второго раунда квалификации Лиги чемпионов.

Соперником команды Александра Шовковского будет победитель пары "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта). Эти клубе сыграют между собой в первом раунде квалификации 9 и 15 июля.