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"Динамо" проведе спаринг з клубом УПЛ перед рестартом сезону

Новини » Спорт     26.05.2020 - 13:47
"Динамо" проведе спаринг з клубом УПЛ перед рестартом сезону
Фото: раніше "Динамо" провело контрольний матч з "Рухом" (facebook.com/fcdynamoua)

Для обох команд це буде другий товариський матч

Київське "Динамо" продовжує підготовку до відновлення матчів української Прем'єр-ліги. Команда Олексія Михайличенка запланувала товариський матч проти донецького "Олімпіка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайт Української федерації футболу.

Поєдинок відбудеться в середу, 27 травня, о 14:00 на стадіоні імені Лобановського без глядачів на трибунах. Однак для уболівальників київський клуб планує організувати пряму трансляцію на YouTube-каналі.

Для обох суперників цей спаринг стане другим після виходу з карантину. Раніше "Динамо" зіграло внічию з лідером Першої ліги "Рухом" - 0:0, а донецька команда перемогла "Колос" (2:1).

Футбольні змагання в Україні планують поновити 30 травня, проте в ЗМІ з'явилася інформація про можливе перенесення рестарту сезону на 6 червня.

У першому ж турі після рестарту кияни зустрінуться з лідером чемпіонату "Шахтарем".

Нагадаємо, чемпіонат України у середині березня пішов на вимушену паузу у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції.

На момент припинення відбулося 23 туру. Командам залишилося зіграти по дев'ять матчів. "Динамо" в турнірній таблиці УПЛ посідає третє місце, поступаючись луганській "Зорі" за додатковими показниками. "Олімпік" розташувався на передостанній 11 сходинці.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ДинамоЧемпионат УкраиныОлимпикУПЛ
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