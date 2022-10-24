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"Динамо" проведе домашній матч УПЛ за межами столиці: яка причина

Фото: "Динамо" повернеться до Львова на 10-й тур Прем'єр-ліги (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Найближчий домашній поєдинок української Прем'єр-ліги проти криворізького "Кривбаса" київське "Динамо" проведе на заході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dynamo.kiev.ua.

Матч "Динамо" – "Кривбас" відбудеться у Львові 30 жовтня. Поєдинок прийме "Арена Львів". Старт зустрічі – о 17:00.

Менеджмент "біло-синіх" вирішив зіграти у місті Лева з логістичних міркувань. 27 жовтня і 3 листопада вітчизняний гранд проведе матчі групового етапу Ліги Європи – проти АЕКа на Кіпрі та "Фенербахче" в Кракові. "Динамо" обрало Львів для проведення поєдинку, щоб не витрачати зайвий час на дорогу до Києва та назад до Польщі.

Із чотирьох зіграних у сезоні 2022/23 Прем'єр-ліги матчів "біло-сині" провели в столиці України лише один – проти полтавської "Ворскли" в 9-му турі. Натомість три інші поєдинки кияни зіграли на "Арені Львів".

Напередодні "Динамо" не змогло дотиснути "Ворсклу" на клубному стадіоні імені Лобановського. На гол Буяльського полтавці відповіли забитим м'ячем Юрченка. "Біло-сині" залишилися у середині турнірної таблиці УПЛ.

До слова, донецький "Шахтар" прилетів до Глазго на матч Ліги чемпіонів проти "Селтіка.

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