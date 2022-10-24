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"Динамо" проведет домашний матч УПЛ за пределами столицы: какая причина

Фото: "Динамо" вернется во Львов на 10-й тур Премьер-лиги (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Ближайший домашний поединок украинской Премьер-лиги против криворожского "Кривбасса" киевское "Динамо" проведет на западе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dynamo.kiev.ua.

Матч "Динамо" – "Кривбасс" состоится во Львове 30 октября. Поединок примет "Арена Львов". Старт встречи – в 17:00.

Менеджмент "бело-синих" решил сыграть в городе Льва по логистическим соображениям. 27 октября и 3 ноября отечественный гранд проведет матчи группового этапа Лиги Европы – против АЕКа на Кипре и "Фенербахче" в Кракове. "Динамо" выбрало Львов для проведения поединка, чтобы не тратить лишнее время на дорогу в Киев и обратно в Польшу.

Из четырех сыгранных в сезоне 2022/23 Премьер-лиги матчей "бело-синие" провели в столице Украины только один – против полтавской "Ворсклы" в 9-м туре. Три остальных поединка киевляне сыграли на "Арене Львов".

Накануне "Динамо" не смогло дожать "Ворсклу" на клубном стадионе имени Лобановского. На гол Буяльского полтавчане ответили забитым мячом Юрченко. "Бело-синие" остались в середине турнирной таблицы УПЛ.

К слову, донецкий "Шахтер" прилетел в Глазго на матч Лиги чемпионов против "Селтика".

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