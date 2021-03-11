"Динамо" проиграло "Вильярреалу" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

Вильярреал с первых минут начал давить защиту киевлян и создавать моменты. Ближе к середине первого тайма "Динамо" отодвинуло игру от своих ворот и пыталось обострять игру в атаке. Но забить в первом тайме Вильярреалу все же удалось. На 30-й минуте Пау Торрес замкнул прострел от Херарда Морено.

Во втором тайме у "Динамо" шансов не прибавилось, а Вильярреал смог забить еще один гол. На добивании Рауль Альбиоль на 52-й минуте удвоил преимущество гостей.

В итоге Динамо ждет ответного матча в Испании в сомнительном настроении, пропустив два гола дома. Вторая игра состоится 18 марта.