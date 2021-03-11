"Олимпику" запретили играть на стадионе "Динамо". Владелец клуба выругался о судействе в УПЛ
Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила проводить матчи на стадионе "Динамо" имени Лобановского до конца текущего сезона. На нем домашние матчи проводил донецкий "Олимпик".
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ запретил проводить матчи на стадионе "Олимпику" и в целом всем клубам в рамках Премьер-лиги, Кубка Украины и турниров ПФЛ (Первая и Вторая лиги) до конца сезона-2020/2021. Это связано со систематическими нарушениями требований к организации матчей и соблюдению мер безопасности на стадионе.
В частности, такие нарушения были зафиксированы и со стороны "Олимпика". Клуб уже имел два предупреждения (в августе 2020-го и в феврале 2021 года) о возможности запрета проведения матчей на этом стадионе из-за низкого уровня организации матчей.
Отдельно УАФ вспоминает организацию матча против "Шахтера", который прошел 6 марта. Отмечено, что именно из-за отсутствия должной организации безопасности во время матча стало возможно врывание президента "Олимпика" Владислава Гельзина на после-матчевое флеш-интервью с тренером Владиславом Калитвинцевым.
Тогда Гельзин раскритиковал работу судейской бригады во встрече из-за отмены гола своей команды с использованием нецензурной лексики, которая попала в прямой эфир телеканала "Футбол 1" без цензуры. Спич, среди прочего, был адресован в адрес руководителя судейского комитета УАФ Лучано Лучи.
Кроме запрета использовать стадион "Динамо" для проведения домашних матчей в этом сезоне, Олимпик также должен заплатить штраф в 500 тысяч гривен за систематическое нарушение требований к организации и проведению матчей УПЛ.
Гельзин уже заявил, что "Олимпик" будет просить УАФ разрешить играть ближайшие матчи на стадионе имени Банникова, который расположен рядом с Домом футбола, где находится УАФ.
Напомним, сегодня языковой омбудсмен Тарас Креминь рассмотрел инцидент в матче чемпионата Украины по футболу между ФК "Львов" и "Колосом", в котором четвертый арбитр Николай Кривоносов отказывался переходить на украинский язык в общении с тренером львовян Виталием Шумским. Арбитру вынесли предупреждение.