"Динамо" програло "Вільярреалу" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

Вільярреал з перших хвилин почав тиснути захист киян і створювати моменти. Ближче до середини першого тайму "Динамо" відсунули гру від своїх воріт і намагався загострювати гру в атаці. Але забити у першому таймі Вільярреалу все ж вдалося. На 30-й хвилині Пау Торрес замкнув простріл від Херарда Морено.

У другому таймі у "Динамо" шансів не додалося, а Вільярреал зміг забити ще один гол. На добиванні Рауль Альбіоль на 52-й хвилині подвоїв перевагу гостей.

У підсумку Динамо чекає матчу в Іспанії в сумнівному настрої, пропустивши два голи вдома. Друга гра відбудеться 18 березня.