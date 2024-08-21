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"Динамо" програло "Зальцбургу" перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: "Біло-сині" двічі не встежили за австрійським грандом (x.com/redbullsalzburg)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" дошкульно поступилося австрійському "Зальцбургу" в першій зустрічі останнього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2024/25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, плей-офф кваліфікації

"Динамо" – "Зальцбург" – 0:2

Голи: Нене, 29, К'єргор, 50 (пенальті)

 

Із перших хвилин команди вирішили не відсиджуватися в обороні. Високий пресинг "червоних биків" хоч і створював тиск на володіння Бущана, але водночас дозволяв підопічним Олександра Шовковського розганяти швидкі контратаки. Утім, моментів довелося зачекати.

У середині тайму постріл Дуата з-за меж штрафного впіймав голкіпер. У відповідь Ярмоленко перехопив м'яч у чужому штрафному, та обійшовся без акцентованого удару. А на 29-й хвилині "Ред Булл" повів у рахунку – Єо проштовхнув м'яч уперед, а Нене з меж штрафного відправив сферу в сітку.

 

 

 

До кінця першої половини суперники обмінялися змарнованими нагодами. Спершу К'єргор перевірив пильність Бущана пострілом під поперечину – кутовий. Натомість Караваєв поцілив у сітку зі зовнішнього боку після перспективної передачі Ярмоленка.

Зі стартом другої 45-хвилинки "Динамо" спробувало заграти агресивніше. Однак, ефект виявився протилежним від очікуваного. Караваєв намагався вибити м'яч в Єо, але зіграв у суперника – пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував К'єргор.

 

 

 

"Біло-сині" тепер вимушено почали багато атакувати. Ось Ярмоленко пробив вище воріт із меж штрафного. Далі оборонець заблокував випад Ваната. Потім Шапаренко відправив м'яч у руки воротарю. "Зальцбург" відповів ударом Глуха, який парирував Бущан.

Команда Шовковського продовжило шукати нагоди в атаках. На 73-й хвилині ледь не зіграв джокер киян, але Брагару лише трохи забракло для замикання дальньої стійки. А на 83-й "червоних биків" врятувало диво, коли Попов поцілив у стійку після кутового. Зрештою, рахунок не змінився.

Отже, "Динамо" зазнало домашньої поразки з незручним рахунком. Тепер в Австрії "біло-синім" доведеться забити мінімум двічі, щоб вирівняти шанси на місце в основному раунді Ліги чемпіонів. Другий матч відбудеться 27 серпня.

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