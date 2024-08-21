"Динамо" проиграло "Зальцбургу" первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" болезненно уступило австрийскому "Зальцбургу" в первой встрече последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2024/25.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Лига чемпионов, плей-офф квалификации
"Динамо" – "Зальцбург" – 0:2
Голы: Нене, 29, Кьергор, 50 (пенальти)
С первых минут команды решили не отсиживаться в обороне. Высокий прессинг "красных быков" хоть и создавал давление на владения Бущана, но в то же время позволял подопечным Александра Шовковского разгонять быстрые контратаки. Впрочем, моментов пришлось подождать.
В середине тайма выстрел Дуата из-за пределов штрафной поймал голкипер. В ответ Ярмоленко перехватил мяч в чужой штрафной, но обошелся без акцентированного удара. А на 29-й минуте "Ред Булл" повел в счете – Йео протолкнул мяч вперед, а Нене из пределов штрафной отправил сферу в сетку.
К концу первой половины соперники обменялись упущенными возможностями. Сначала Кьергор проверил бдительность Бущана выстрелом под перекладину – угловой. В свою очередь Караваев попал в сетку с внешней стороны после перспективной передачи Ярмоленко.
Со стартом второй 45-минутки "Динамо" попыталось сыграть более агрессивно. Однако эффект оказался противоположным ожидаемому. Караваев пытался выбить мяч у Йео, но сыграл в соперника – пенальти. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Кьергор.
"Бело-синие" теперь вынужденно начали много атаковать. Вот Ярмоленко пробил выше ворот из пределов штрафной. Далее защитник заблокировал выпад Ваната. Затем Шапаренко отправил мяч в руки вратарю. "Зальцбург" ответил ударом Глуха, который парировал Бущан.
Команда Шовковского продолжила искать возможности в атаках. На 73-й минуте едва не сыграл джокер киевлян, но Брагару лишь немного не хватило для замыкания дальней штанги. А на 83-й "красных быков" спасло чудо, когда Попов попал в штангу после углового. В конце концов счет не изменился.
Итак, "Динамо" потерпело домашнее поражение с неудобным счетом. Теперь в Австрии "бело-синим" придется забить минимум дважды, чтобы выровнять шансы на место в основном раунде Лиги чемпионов. Второй матч состоится 27 августа.
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