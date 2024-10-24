"Динамо" програло "Ромі" в Лізі Європи з голом Довбика

Ліга Європи, основний раунд, 3-й тур

"Рома" – "Динамо" – 1:0

Гол: Довбик, 23 (пенальті)

Керманич "біло-синіх" Олександр Шовковський здивував стартовим складом. Із перших хвилин з'явилися лише три основні виконавці – оборонці Тимчик, Попов і Михавко. Разом із найближчим резервом вони сформували нетипову для "Динамо" схему з трьома центрбеками.

Обидві команди розпочали без форсування подій. "Вовки" намагалися грати першим номером, але й кияни не відсиджувалися в обороні. Наприклад, "динамівці" намагалися довгими передачами кинути в прорив Герреро. На 20-й хвилині Нещерет узяв удар Н'Діки після стандарту.

Після одного небезпечного моменту "Рома" відкрила рахунок на екваторі тайму. Гол вийшов нелогічним. Михавко в простій ситуації потягнув Бальданці за шорти на лінії штрафного – пенальті. До позначки підійшов форвард збірної України Довбик і вивів римлян уперед.

На куражі "Рома" ледь не подвоїла перевагу в наступній же атаці. Той же Бальданці з лінії штрафного лише трохи не докрутив м'яч у дальній кут. Далі активніше заграло "Динамо". Ось Тимчик підключився до атаки та в два дотики не влучив у дальній кут із меж штрафного, а згодом Герреро з центру карної зони пробив у голкіпера.

Перед перервою "біло-сині" навіть відправили м'яч у сітку зусиллями Волошина, та вінгер киян за мить до цього опинився в офсайді. Зарядженим "Динамо" розпочало другий тайм. Можливо, навіть занадто – Рубчинський грубо "скосив" Залєвскі й лише дивом не отримав другий "гірчичник" на 46-й хвилині.

Утім, справжній спалах активності відбувся після серії замін від Івана Юріча та головного тренера "біло-синіх". Римлянин Пеллегріні з перспективного штрафного відправив м'яч поруч зі стійкою. "Динамо" відповіло двома моментами. Після навісу Шапаренка з кутового Михайленко дивом не влучив у ворота на дальній стійці. Натомість Ванат діагональним ударом із меж штрафного розім'яв Свілара.

"Рома" змарнувала ще гострішу нагоду на 80-й хвилині. Це Шомуродов хитнув оборонця на куті штрафного та намагався покласти в дальній кут – трохи мимо. Згодом узбецький нападник з вигідної позиції замість удару віддав передачу й прогадав. Пеллегріні ж пробив по центру воріт із рикошетом – Нещерет виявився готовим.

На 83-й хвилині Шомуродов змарнував супершанс подвоїти перевагу "вовків". Пеллегріні та Дибала відрізали всю лінію оборони "Динамо" та організували для узбека вихід на голкіпера. Той пробив повз Нещерета, але і повз рамку воріт віце-чемпіона України.

Зрештою, цифри на табло так і не змінилися. "Біло-сині" в експериментальному складі зазнали гідної поразки в Римі та зекономили сили перед Класичним проти донецького "Шахтаря" в неділю, 27 жовтня. Водночас після трьох турів загального раунду Ліги Європи "Динамо" не набрало жодного очка. "Рома" ж тепер здобула 4 пункти.