"Динамо" проиграло "Роме" в Лиге Европы с голом Довбика

Лига Европы, основной раунд, 3-й тур

"Рома" – "Динамо" – 1:0

Гол: Довбик, 23 (пенальти)

Наставник "бело-синих" Александр Шовковский удивил стартовым составом. С первых минут появились лишь три основных исполнителя – защитники Тымчик, Попов и Михавко. Вместе с ближайшим резервом они сформировали нетипичную для "Динамо" схему с тремя центрбеками.

Обе команды начали без форсирования событий. "Волки" пытались играть первым номером, но и киевляне не отсиживались в обороне. К примеру, "динамовцы" пытались длинными передачами бросить в прорыв Герреро. На 20-й минуте Нещерет взял удар Н'Дики после стандарта.

После одного опасного момента "Рома" открыла счет на экваторе тайма. Гол получился нелогичным. Михавко в простой ситуации потянул Бальданци за шорты на линии штрафной – пенальти. К отметке подошел форвард сборной Украины Довбик и вывел римлян вперед.

На кураже "Рома" елва не удвоила преимущество в следующей же атаке. Тот же Бальданци с линии штрафной лишь немного не докрутил мяч в дальний угол. Дальше активнее заиграло "Динамо". Вот Тымчик подключился к атаке и в два касания не попал в дальний угол из пределов штрафной, а затем Герреро из центра площадки пробил в голкипера.

Перед перерывом "бело-синие" даже отправили мяч в сетку усилиями Волошина, но вингер киевлян за мгновение до этого оказался в офсайде. Заряженным "Динамо" начало второй тайм. Возможно, даже слишком – Рубчинский грубо "скосил" Залевски и только чудом не получил второй "горчичник" на 46-й минуте.

Впрочем, настоящая вспышка активности произошла после серии замен от Ивана Юрича и главного тренера "бело-синих". Римлянин Пеллегрини с перспективного штрафного отправил мяч рядом со штангой. "Динамо" ответило двумя моментами. После навеса Шапаренко с углового Михайленко чудом не попал в ворота на дальней штанге. Ванат же диагональным ударом из пределов штрафной размял Свилара.

"Рома" упустила еще более острую возможность на 80-й минуте. Это Шомуродов качнул защитника на углу штрафной и пытался уложить в дальний угол – немного мимо. Впоследствии узбекский нападающий с выгодной позиции вместо удара отдал передачу и прогадал. Пеллегрини же пробил по центру ворот с рикошетом – Нещерет оказался готов.

На 83-й минуте Шомуродов упустил супершанс удвоить преимущество "волков". Пеллегрини и Дибала отрезали всю линию обороны "Динамо" и организовали для узбека выход на голкипера. Тот пробил мимо Нещерета, но и мимо створа ворот вице-чемпиона Украины.

В конце концов цифры на табло так и не изменились. "Бело-синие" в экспериментальном составе потерпели достойное поражение в Риме и сэкономили силы перед Классическим против донецкого "Шахтера" в воскресенье, 27 октября. В то же время после трех туров общего раунда Лиги Европы "Динамо" не набрало ни одного очка. "Рома" же теперь получила 4 пункта.