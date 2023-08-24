"Динамо" програло "Бешикташу" футбольний трилер у кваліфікації Ліги конференцій

Київське "Динамо" поступилося у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій 2023/24 проти стамбульського "Бешикташа".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Ліга конференцій, плей-офф кваліфікації, перші матчі
"Динамо" – "Бешикташ" – 2:3
Голи: Шапаренко, 60, Н. Волошин, 66 – Абубакар, 40 (пенальті), Коллі, 64, Зайнутдінов, 90+5
До екватору першого тайму команди встигли обмінятися напівмоментами. На 14-й хвилині Ванат після скидки Шапаренко відправив м'яч повз дальню дев'ятку. У відповідь стамбулець Абубакар п'ятою замкнув простріл Булута, але Бущан парирував підступний удар.
Та саме центрфорвард "чорних орлів" відкрив рахунок під завісу першої половини. Після флангового прострілу Попов зіграв рукою у власному штрафному, тож арбітр призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Абубакар і впевнено пробив у лівий нижній кут.
На другий тайм "Динамо" вийшло з наміром відігратися. І ледь не в першій атаці підопічним Мірчі Луческу це вдалося – Дубінчак утік лівим флангом і прострілив на протилежний бік карної зони, де Караваєв прийняв м'яч і відправив у сітку. Однак, після втручання VAR гол скасували.
Однак, цей вердикт лише відтермінував забитий м'яч. Щоправда, відбувся цілий фестиваль, коли впродовж шести хвилин команди оформили три голи на двох. Спершу Шапаренко розкішно поклав у верхній кут після комбінації Караваєва з Буяльським – 1:1.
За якихось чотири хвилини "Бешикташ" знову опинився попереду. Це самотній Коллі без перешкод завершив розіграш стамбульцями кутового. Та цього разу "біло-сині" відігралися усього за дві хвилини – Буяльський розібрався з опонентом біля лінії поля, і навісив на лінію воротарського, звідки Волошин головою переграв Гюнока.
Далі команди взяли паузу, хоча час від часу натякали одна одній на можливість забити ще. Та з цим завданням впоралися лише стамбульці. На п'ятій доданій арбітром хвилині Рашіца накрутив "динамівців" у штрафному та відкинув Зайнутдінову, а казах вирвав для турецького гранда перемогу.
До слова, напередодні "Дніпро-1" розписав нічию з трнавським "Спартаком" у кваліфікації Ліги конференцій.
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