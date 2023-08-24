"Динамо" програло "Бешикташу" футбольний трилер у кваліфікації Ліги конференцій

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"Динамо" – "Бешикташ" – 2:3

Голи: Шапаренко, 60, Н. Волошин, 66 – Абубакар, 40 (пенальті), Коллі, 64, Зайнутдінов, 90+5

До екватору першого тайму команди встигли обмінятися напівмоментами. На 14-й хвилині Ванат після скидки Шапаренко відправив м'яч повз дальню дев'ятку. У відповідь стамбулець Абубакар п'ятою замкнув простріл Булута, але Бущан парирував підступний удар.

Та саме центрфорвард "чорних орлів" відкрив рахунок під завісу першої половини. Після флангового прострілу Попов зіграв рукою у власному штрафному, тож арбітр призначив одинадцятиметровий. До позначки підійшов Абубакар і впевнено пробив у лівий нижній кут.

На другий тайм "Динамо" вийшло з наміром відігратися. І ледь не в першій атаці підопічним Мірчі Луческу це вдалося – Дубінчак утік лівим флангом і прострілив на протилежний бік карної зони, де Караваєв прийняв м'яч і відправив у сітку. Однак, після втручання VAR гол скасували.

Однак, цей вердикт лише відтермінував забитий м'яч. Щоправда, відбувся цілий фестиваль, коли впродовж шести хвилин команди оформили три голи на двох. Спершу Шапаренко розкішно поклав у верхній кут після комбінації Караваєва з Буяльським – 1:1.

За якихось чотири хвилини "Бешикташ" знову опинився попереду. Це самотній Коллі без перешкод завершив розіграш стамбульцями кутового. Та цього разу "біло-сині" відігралися усього за дві хвилини – Буяльський розібрався з опонентом біля лінії поля, і навісив на лінію воротарського, звідки Волошин головою переграв Гюнока.

Далі команди взяли паузу, хоча час від часу натякали одна одній на можливість забити ще. Та з цим завданням впоралися лише стамбульці. На п'ятій доданій арбітром хвилині Рашіца накрутив "динамівців" у штрафному та відкинув Зайнутдінову, а казах вирвав для турецького гранда перемогу.