"Дніпро-1" вдев'ятьох втримав виїзну нічию у кваліфікації Ліги конференцій
У першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги конференцій 2023/24 "Дніпро-1" у гостях розійшовся миром із трнавським "Спартаком".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Ліга конференцій, плей-офф кваліфікації, перші матчі
"Спартак" Трнава – "Дніпро-1" – 1:1
Голи: Офорі, 55 – Піхальонок, 67 (пенальті)
Вилучення: Сарапій, 5 (Д, пряма червона картка), Когут, 88 (Д, друга жовта картка)
У дебюті зустрічі відбулася ключова подія, що справила вплив на весь подальший перебіг подій. "Спортклубівець" Сарапій проґавив закидання за спину, тож змушений був руками тримати суперника перед штрафним. Арбітр переглянув епізод у повторі та вилучив оборонця ще до 10-ї хвилини.
Покарання могло бути серйознішим, але Прохазка зі штрафного не докрутив м'яч у дев'ятку. Далі трнавці прогнозовано захопили ініціативу, але небезпечних моментів до перерви створили небагато. Хіба той же Прохазка в дотик не зміг пробити Кінарейкіна, а Джурічин влучив у кіпера після відскоку.
Продемонстрував воротарську майстерність українець і на старті другої половини. Це Рістовскі пробив із лівого краю штрафного в ближній кут – Кінарейкін м'яч упіймав. Проте, на 55-й хвилині "Спартак" таки повів: Офорі отримав пас у лінії атаки праворуч, увійшов до карної зони та з рикошетом від Горбунова пробив під поперечину – 1:0.
Утім, розвинути свій успіх словаки не зуміли. Більше того, "Дніпро-1" невдовзі зрівняв рахунок завдяки Гуцуляку. Той зачепився за м'яч у межах штрафного та спровокував суперника на фол – пенальті. До позначки підійшов Піхальонок і впевненим ударом переграв голкіпера.
Трнавці кинулися виривати перемогу. Ось Офорі пробив із меж штрафного, але під удар кинувся Кравець. Згодом Даніель пострілом із дистанції перевірив на міцність поперечину. А за дві хвилини до кінця основного часу гості залишилися вдев'ятьох після другого "гірчичника" Когута.
Однак, "спортклубівці" героїчно втримали нічийний рахунок і зберегли високі шанси на вихід у груповий етап єврокубка. Матч-відповідь відбудеться 31 серпня. Поєдинок прийме інше словацьке місто – Кошице.
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