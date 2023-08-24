"Динамо" проиграло "Бешикташу" футбольный триллер в квалификации Лиги конференций

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"Динамо" – "Бешикташ" – 2:3

Голы: Шапаренко, 60, Н. Волошин, 66 – Абубакар, 40 (пенальти), Колли, 64, Зайнутдинов, 90+5

К экватору первого тайма команды успели обменяться полумоментами. На 14-й минуте Ванат после скидки Шапаренко отправил мяч мимо дальней девятки. В ответ стамбулец Абубакар пяткой замкнул прострел Булута, но Бущан парировал коварный удар.

Но именно центрфорвард "черных орлов" открыл счет под занавес первой половины. После флангового прострела Попов сыграл рукой в собственной штрафной, и арбитр назначил одиннадцатиметровый. К отметке подошел Абубакар и уверенно пробил в левый нижний угол.

На второй тайм "Динамо" вышло с намерением отыграться. И едва ли не в первой атаке подопечным Мирчи Луческу это удалось – Дубинчак убежал по левому флангу и прострелил на противоположную сторону штрафной зоны, где Караваев принял мяч и отправил в сетку. Однако после вмешательства VAR гол отменили.

Но этот вердикт только отсрочил забитый мяч. Правда, состоялся целый фестиваль, когда в течение шести минут команды оформили три гола на двоих. Сначала Шапаренко роскошно уложил в верхний угол после комбинации Караваева с Буяльским – 1:1.

Четыре минуты спустя "Бешикташ" снова оказался впереди. Это одинокий Колли беспрепятственно завершил розыгрыш стамбульцами углового. Однако в этот раз "бело-синие" отыгрались всего через две минуты – Буяльский разобрался с оппонентом у лицевой, и навесил на линию вратарской, откуда Волошин головой переиграл Гюнока.

Далее команды взяли паузу, хотя время от времени намекали друг другу на возможность забить еще. Но с этой задачей справились только стамбульцы. На пятой добавленной арбитром минуте Рашица накрутил "динамовцев" в штрафной и отбросил Зайнутдинову, а казах вырвал для турецкого гранда победу.