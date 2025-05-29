"Динамо" пригадало всі голи Ваната: топ-моменти найкращого бомбардира УПЛ (відео)

Як забивав найкращий бомбардир

23-річний нападник провів у сезоні УПЛ 26 матчів (на полі був – 2 146 хвилин) і забив 17 голів. У середньому це – 0,7 м'яча за гру, або один гол за 126 хвилин.

У трьох матчах УПЛ Ванат відзначився дублями. А в грі першого кола проти "Інгульця" (5:2) – своєрідним хет-триком з результативних дій: до двох голів додав один асист. Загалом в сезоні УПЛ футболіст записав на свій рахунок 4 асисти.

Ванат вдруге поспіль став найкращим бомбардиром національної футбольної першості. У минулому році він тріумфував з 14-ма голами в активі.

Ванат у сезоні-2024/25

Якщо ж згадати не тільки УПЛ, а й інші турніри, на рахунку Ваната в сезоні за клуб – 21 гол і 9 асистів у 45-ти поєдинках. Крім чемпіонату, він двічі відзначився в кваліфікації Ліги чемпіонів, та по одному разу – в Лізі Європи та Кубку України.

Також у сезоні він провів чотири матчі за національну збірну України, в яких забив два голи. Нападник відзначився в поєдинках Ліги націй: проти Чехії (2:3) у груповому раунді та Бельгії (3:1) – у плей-офф.