"Динамо" вспомнило все голы Ваната: топ-моменты лучшего бомбардира УПЛ (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал столичного клуба .

Как забивал лучший бомбардир

23-летний нападающий провел в сезоне УПЛ 26 матчей (на поле был - 2 146 минут) и забил 17 голов. В среднем это - 0,7 мяча за игру, или один гол за 126 минут.

В трех матчах УПЛ Ванат отметился дублями. А в игре первого круга против "Ингульца" (5:2) - своеобразным хет-триком из результативных действий: к двум голам добавил один ассист. Всего в сезоне УПЛ футболист записал на свой счет 4 ассиста.

Ванат второй раз подряд стал лучшим бомбардиром национального футбольного первенства. В прошлом году он триумфовал с 14-ю голами в активе.

Ванат в сезоне-2024/25

Если же вспомнить не только УПЛ, но и другие турниры, на счету Ваната в сезоне за клуб - 21 гол и 9 ассистов в 45-ти поединках. Кроме чемпионата, он дважды отличился в квалификации Лиги чемпионов, и по одному разу - в Лиге Европы и Кубке Украины.

Также в сезоне он провел четыре матча за национальную сборную Украины, в которых забил два гола. Нападающий отличился в поединках Лиги наций: против Чехии (2:3) в групповом раунде и Бельгии (3:1) - в плей-офф.