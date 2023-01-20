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"Динамо" поїхало на тренувальні збори до Туреччини: хто в обоймі Луческу

Фото: "Динамівці" під час занять на базі у Віті-Литовській (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Підготовка київського "Динамо" до відновлення сезону 2022/23 продовжиться на турецькій землі. Транзитом через Кишинів столичний гранд полетів туди на тренувальний збір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу взяв до Туреччини 31-го виконавця. Водночас разом із основою поїхала і команда U-19 під керівництвом Ігоря Костюка.

Румунський керманич "Динамо" координуватиме роботу обох колективів. Водночас юні "динамівці" матимуть змогу проявити себе та "піднятися" до першої команди. Вони, зокрема, можуть зіграти в одному з контрольних поєдинків.

Склад основної команди "Динамо" на зборі в Туреччині:

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун

Захисники: Тимчик, Вівчаренко, Попов, Забарний, Сирота, Боль, Дубінчак, Кравченко, Бурда, Кендзьора

Півзахисники: Царенко, Н. Волошин, Яцик, Шепелєв, Кабаєв, Андрієвський, Сидорчук, Гармаш, Караваєв, Беніто, Діалло, Лонвейк, Перріс, Буяльський

Нападники: Супряга, Ванат, Кулач, Бєсєдін

Раніше "Динамо" анонсувало 3 спаринги в Туреччині. Кияни зустрінуться з віденським "Рапідом" (24 січня), словенським "Марібором" (28 січня) і "Аустрією" з Лустенау (31 січня). Інформація щодо часу та місця проведення матчів з'явиться згодом.

До слова, цього тижня "Динамо" продало Циганкова до "Жирони" з чемпіонату Іспанії.

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