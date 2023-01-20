"Динамо" уехало на тренировочные сборы в Турцию: кто в обойме Луческу

Тренерский штаб "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу взял в Турцию 31 исполнителя. В то же время вместе с основой уехала и команда U-19 под руководством Игоря Костюка.

Румынский наставник "Динамо" будет координировать работу обоих коллективов. В то же время юные "динамовцы" смогут проявить себя и "подняться" в первую команду. В частности, они могут сыграть в одном из контрольных поединков.

Состав основной команды "Динамо" на сборе в Турции:

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун

Защитники: Тымчик, Вивчаренко, Попов, Забарный, Сирота, Боль, Дубинчак, Кравченко, Бурда, Кендзера

Полузащитники: Царенко, Н. Волошин, Яцик, Шепелев, Кабаев, Андриевский, Сидорчук, Гармаш, Караваев, Бенито, Диалло, Лонвейк, Перрис, Буяльский

Нападающие: Супряга, Ванат, Кулач, Беседин

Ранее "Динамо" анонсировало 3 спарринга в Турции. Киевляне встретятся с венским "Рапидом" (24 января), словенским "Марибором" (28 января) и "Аустрией" из Лустенау (31 января). Информация о времени и месте проведения матчей появится позже.