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"Динамо" повторило клубний рекорд у виїзних матчах УПЛ

Новини » Спорт    15.04.2019 - 11:33
"Динамо" повторило клубний рекорд у виїзних матчах УПЛ
Фото: "Маріуполь" - "Динамо" в 24 турі УПЛ (fcdynamo.kiev.ua)

Київський клуб відзначився в 19 виїзному матчі чемпіонату поспіль

Київське "Динамо" повторило найкраще досягнення в історії клубу, виігав виїзний поєдинок 24 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти "Маріуполя" (1:0). Про це повідомляється на сайті чемпіонату. 

Таким чином, столичний клуб відзначився в 19 виїзному матчі чемпіонату поспіль. Гольова гостьова серія "Динамо" почалася 25 лютого 2018, за цей час кияни забили 32 м'ячі (1,68 за матч).

Також відзначимо, що "біло-сині" здобули 40 перемогу в чемпіонаті України під керівництвом Олександра Хацкевича.

Нагадаємо, українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках.

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