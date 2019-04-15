"Динамо" повторило клубний рекорд у виїзних матчах УПЛ

Фото: "Маріуполь" - "Динамо" в 24 турі УПЛ (fcdynamo.kiev.ua)

Київський клуб відзначився в 19 виїзному матчі чемпіонату поспіль

Київське "Динамо" повторило найкраще досягнення в історії клубу, виігав виїзний поєдинок 24 туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти "Маріуполя" (1:0). Про це повідомляється на сайті чемпіонату.

Таким чином, столичний клуб відзначився в 19 виїзному матчі чемпіонату поспіль. Гольова гостьова серія "Динамо" почалася 25 лютого 2018, за цей час кияни забили 32 м'ячі (1,68 за матч).

Також відзначимо, що "біло-сині" здобули 40 перемогу в чемпіонаті України під керівництвом Олександра Хацкевича.

Нагадаємо, українські футбольні клуби встановили антирекорд в єврокубках.