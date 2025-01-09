"Динамо" повідомило про новачка: кандидат у дві збірні з екзотичного чемпіонату

Новачка звати Іме Окон. Він представляє Південну Африку. Народився 20 лютого 2004 року. Є основним гравцем команди вищого дивізіону ПАР "Суперспорт Юнайтед". Значиться кандидатом одразу в дві збірні – ПАР та Нігерії (його батько нігерієць, мати – південноафриканка), але поки не зіграв за жодну. За професіональну кар'єру провів 41 матч, забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 650 тисяч євро.

Контракт Окона з "Суперспорт Юнайтед" спливає в червні поточного року. Тож він має право вести переговори з новим клубом щодо приєднання влітку на правах вільного агента. Однак зараз "Динамо" зможе його залучити або на правах оренди або ж здійснивши повноцінний трансфер.

За місце в складі південноафриканський новачок конкурує з іншим футболістом, що перебуває на перегляді в "Динамо" – Богданом Слюбиком зі львівського "Руха". За підсумками перегляду Олександр Шовковський залишить в команді лише одного з них.