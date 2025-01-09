"Динамо" сообщило о новичке: кандидат в две сборные из экзотического чемпионата

Защитник-легионер присоединился к киевскому "Динамо" на сборах в Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Новичка зовут Име Окон. Он представляет Южную Африку. Родился 20 февраля 2004 года. Является основным игроком команды высшего дивизиона ЮАР "Суперспорт Юнайтед". Значится кандидатом сразу в две сборные - ЮАР и Нигерии (его отец нигериец, мать - южноафриканка), но пока не сыграл ни за одну. За профессиональную карьеру провел 41 матч, забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 650 тысяч евро.
Контракт Окона с "Суперспорт Юнайтед" истекает в июне текущего года. Поэтому он имеет право вести переговоры с новым клубом о присоединении летом на правах свободного агента. Однако сейчас "Динамо" сможет его привлечь или на правах аренды или осуществив полноценный трансфер.
За место в составе южноафриканский новичок конкурирует с другим футболистом, находящимся на просмотре в "Динамо" - Богданом Слюбиком из львовского "Руха". По итогам просмотра Александр Шовковский оставит в команде лишь одного из них.
Ранее сообщили, что испанский клуб срочно дозаявляет украинского голкипера на Лигу чемпионов.
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