"Динамо" сообщило о новичке: кандидат в две сборные из экзотического чемпионата

Новичка зовут Име Окон. Он представляет Южную Африку. Родился 20 февраля 2004 года. Является основным игроком команды высшего дивизиона ЮАР "Суперспорт Юнайтед". Значится кандидатом сразу в две сборные - ЮАР и Нигерии (его отец нигериец, мать - южноафриканка), но пока не сыграл ни за одну. За профессиональную карьеру провел 41 матч, забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 650 тысяч евро.

Контракт Окона с "Суперспорт Юнайтед" истекает в июне текущего года. Поэтому он имеет право вести переговоры с новым клубом о присоединении летом на правах свободного агента. Однако сейчас "Динамо" сможет его привлечь или на правах аренды или осуществив полноценный трансфер.

За место в составе южноафриканский новичок конкурирует с другим футболистом, находящимся на просмотре в "Динамо" - Богданом Слюбиком из львовского "Руха". По итогам просмотра Александр Шовковский оставит в команде лишь одного из них.