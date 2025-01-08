Ще один українець у Лізі чемпіонів: іспанський клуб терміново дозаявляє голкіпера

Іспанська "Жирона" направила до УЄФА прохання внести в заявку команди на ЛЧ українського новачка Владислава Крапивцова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AS .

За даними іспанського видання, практично вирішене питання про реєстрацію українця на поєдинки Ла Ліги. Він замінить у заявці Пау Лопеса, який перейшов у французький "Ланс".

Також "Жирона" хоче внести Крапивцова до заявки на два останні матчі основного етапу Ліги чемпіонів. Проте УЄФА поки не відповів клубу на цей запит. Каталонцям у ЛЧ залишилось зіграти на виїзді проти італійського "Мілана" (22 січня) та вдома – з лондонським "Арсеналом" (29 січня).

Після 6-ти турів в ЛЧ бронзовий призер чемпіонату Іспанії з однією перемогою та 5-ма поразками займає 30-ту сходинку в турнірній таблиці. Шанси на продовження боротьби у команди дуже низькі.

Основним воротарем "Жирони" залишиться Пауло Гассаніга. 19-річний українець претендує на роль головного резервіста. Зазначається, що наставник колективу Мічел дуже задоволений рівнем майстерності та працездатністю молодого голкіпера.

Хто такий Владислав Крапивцов

Уродженець Харкова не встиг дебютувати на дорослому рівні в УПЛ. Він провів два сезони за команду U-19 "Дніпра-1". У чемпіонаті України серед юнацьких команд воротар зіграв 44 матчі.

На радари закордонних клубів Крапивцов потрапив після чемпіонату Європи серед 19-річних. Передусім його стараннями збірна України дійшла до півфіналу змагань, де драматично поступилася Франції U-19. Страж воріт "синьо-жовтих" був визнаний найкращим голкіпером турніру.

До складу іспанської "Жирони" вітчизняний воротар офіційно приєднався 1 січня 2025 року в статусі вільного агента.