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"Динамо" повідомило про новачка: кандидат у дві збірні з екзотичного чемпіонату

Белек, Четвер 09 січня 2025 14:05
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"Динамо" повідомило про новачка: кандидат у дві збірні з екзотичного чемпіонату Фото: Олександр Шовковський поки придивляється до потенційного динамівця (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Захисник-легіонер приєднався до київського "Динамо" на зборах у Туреччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Новачка звати Іме Окон. Він представляє Південну Африку. Народився 20 лютого 2004 року. Є основним гравцем команди вищого дивізіону ПАР "Суперспорт Юнайтед". Значиться кандидатом одразу в дві збірні – ПАР та Нігерії (його батько нігерієць, мати – південноафриканка), але поки не зіграв за жодну. За професіональну кар'єру провів 41 матч, забив 1 гол. Transfermarkt оцінює його у 650 тисяч євро.

Контракт Окона з "Суперспорт Юнайтед" спливає в червні поточного року. Тож він має право вести переговори з новим клубом щодо приєднання влітку на правах вільного агента. Однак зараз "Динамо" зможе його залучити або на правах оренди або ж здійснивши повноцінний трансфер.

За місце в складі південноафриканський новачок конкурує з іншим футболістом, що перебуває на перегляді в "Динамо" – Богданом Слюбиком зі львівського "Руха". За підсумками перегляду Олександр Шовковський залишить в команді лише одного з них.

Раніше повідомили, що іспанський клуб терміново дозаявляє українського голкіпера на Лігу чемпіонів.

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