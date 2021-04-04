"Динамо" на последней минуте вырвало победу у "Александрии" и сохранило отрыв от "Шахтера"

Уже на старте матча киевляне могли отличаться дважды. Сперва с линии уже пустых ворот мяч вынес защитник "Александрии" Бондаренко, а затем Де Пена, убежав в быструю атаку по флангу, не смог попасть в створ ворот. А вот александрийцы вытерпев стартовую навалу "Динамо", ответила голом. На 14-й минуте после подачи в штрафную Ковалец отпасовал на Ситало, который метров с семи поразил ворота киевлян - 1:0.

"Динамо" больше владело мячом, но реальных моментов у ворот "Александрии" не имело. Однако на помощь киевлянам пришел VAR. На 33-й минуте после подачи в штрафную александрийцев мяч угодил в руку Мирошниченко. Сперва рефери нарушения правил не заметил, но после просмотра видеоповтора момента таки указал на "точку". Пенальти уверенно реализовал Шапаренко - 1:1.

Но уже во втором тайме VAR должок "Александрии" вернул. На 64-й минуте мяч оказался у Караваева в штрафной, и тот с ходу пробил по воротам. Панькив мяч пропустил под рукой, а рефери указал на центр. Правда, в момент удара перед кипером "Александрии" находился Буяльский, который явно мешал вратарю хозяев. Видеоассистент указал на это рефери, который после просмотра повтора таки гол отменил.

Под конец матча киевляне все больше сил бросали в атаку, устроив своего рода штурм ворота "Александрии". И своего "сине-белые" таки добились. На 90-й минуте Родригес, который вышел на замену по ходу второго тайма, разобрался на фланге с защитником "Александрии", вошел в штрафную и пробил Панькива - 2:1.

В итоге очень важная для киевлян победа, которая позволила сохранить семиочковый отрыв от "Шахтера", который идет на втором месте.