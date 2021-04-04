"Динамо" на останній хвилині вирвало перемогу у "Олександрії" і зберегло відрив від "Шахтаря"

Вже на старті матчу кияни могли відрізнятися двічі. Спершу з лінії вже порожніх воріт м'яч виніс захисник "Олександрії" Бондаренко, а потім Де Пена, втікши у швидку атаку флангом, не зміг влучити в площину воріт. А ось олександрійці витерпівши стартову навалу "Динамо", відповіла голом. На 14-й хвилині після подачі в штрафну Ковалець відпасував на Сітало, який метрів з семи вразив ворота киян - 1:0.

"Динамо" більше володіло м'ячем, але реальних моментів біля воріт "Олександрії" не мало. Однак на допомогу киянам прийшов VAR. На 33-й хвилині після подачі в штрафний майданчик олександрійців м'яч влучив у руку Мірошниченка. Спершу рефері порушення правил не помітив, але після перегляду відеоповтору моменту таки вказав на "точку". Пенальті впевнено реалізував Шапаренко - 1:1.

Але вже у другому таймі VAR боржок "Олександрії" повернув. На 64-й хвилині м'яч опинився у Караваєва в штрафній, і той з ходу пробив по воротах. Паньків пропустив м'яч під рукою, а рефері вказав на центр. Правда, в момент удару перед кіпером "Олександрії" перебував Буяльський, який явно заважав воротареві господарів. Відеоассистент вказав на це рефері, який після перегляду повтору таки гол скасував.

Під кінець матчу кияни все більше сил кидали в атаку, влаштувавши своєрідний штурм ворота "Олександрії". І свого "синьо-білі" таки досягли. На 90-й хвилині Родрігес, який вийшов на заміну по ходу другого тайму, на фланзі розібрався із захисником "Олександрії", увійшов у штрафну і пробив Паньківа - 2:1.

У підсумку дуже важлива для киян перемога, яка дозволила зберегти семиочковий відрив від "Шахтаря", який йде на другому місці.