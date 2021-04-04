"Шахтер" без проблем разобрался на выезде с "Ворсклой" - 2:0

"Шахтер" на выезде без особых проблем разобрался с "Ворсклой" в 20-м туре украинской Премьер-лиги - 2:0. Оба гола на счету Жуниора Мораеса.

Первый тайм проходил полностью под диктовку игроков "Шахтера". "Горняки" имели два опасных штрафных вблизи линии штрафной площадки, но реализовать шансы не смогли. В одном из них Патрик даже попал в штангу. Но все же забить игроки "Шахтера" в первой половине таки смогли. Патрик на 43-й минуте разрезным пасом вывел на ударную позицию в штрафной Мораеса, а тот в касание переправил мяч в сетку - 1:0.

Но под занавес первой половины полтавчане имели шанс счет сравнять. После рикошета от защитников "горняков" мяч отскочил к Кулачу, который метров с 11 пробил выше ворот.

Уже в дополнительное время первого тайма неприятный момент произошел с люксембургским полузащитником "Ворсклы" Тиллем. Во время верховой борьбы за мяч в центре поля в своего же партнера локтем въехал Яворский. В итоге Тилль потерял сознание, его унесли на носилках сразу в карету скорой помощи.

Во второй половине связка Патрик-Мораес сыграла еще раз. На 62-й минуте вновь Патрик отличным пасом вывел Мораеса на "свидание" с Ризныком, и вновь бразильский украинец был сильнее - 2:0. Причем атака "горняков" началась после опаснейшего выпада полтавчан, где Степанюк, вместо передачи на совершенно открытого Кулача, решил пойти в обводку на линии штрафной и мяч потерял.

Больше команды голов в матче не забивали. В итоге победа позволила "Шахтеру" подобраться к "Динамо" на расстояние четыре очков. Правда, киевляне еще имеют матч в запасе - сегодня в 19:30 сыграют на выезде с "Александрией". А вот "Ворскла" пропустила на четвертое место "Десну", которая вчера обыграла "Олимпик" - 2:0.

Отметим, что со старта у "горняков" вышел Степаненко. Для опорника это был первый матч за более чем месяц.