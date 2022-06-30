ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Динамо" поповнилося десятком виконавців на зборах

Новость на русском →
Швейцарія, Четвер 30 червня 2022 10:47
"Динамо" поповнилося десятком виконавців на зборах Фото: "Динамівці" перед одним із благодійних матчів (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Лідери першої команди київського "Динамо" приєдналися до лав підопічних Мірчі Луческу на тренувальних зборах у Швейцарії. Серед них, зокрема, два легіонери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Збірники приєдналися до основи вітчизняного гранда. Лави "Динамо" на зборах поповнили одинадцять футболістів.

У цьому переліку, зокрема, гравці, які захищали кольори збірної України в матчах плей-офф кваліфікації до ЧС-2022 і Ліги націй. До воротаря Бущана, оборонців Забарного, Попова та Сироти, хавбеків Сидорчука, Шапаренка, Караваєва та Циганкова приєднався форвард молодіжної збірної Супряга.

Також повернулися у склад "біло-синіх" із оренди двоє легіонерів – Томаш Кендзьора та Беньямін Вербіч. Поляк і словенець останні півроку провели в чемпіонаті Польщі.

Напередодні "Динамо" зазнало поразки від "Лозанни" (0:2) у контрольному поєдинку. Вийти на поле в складі столичного гранда футболісти, які повернулися, зможуть 2 липня. На цю дату запланований спаринг киян проти швейцарського "Сьйона".

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо
NEWS
Британська розвідка назвала центр боїв за Донбас
Британська розвідка назвала центр боїв за Донбас
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією