"Динамо" получило соперника в квалификации Лиги чемпионов

Отечественный гранд приступит к борьбе в Лиге чемпионов со 2-го квалификационного раунда. Там соперником "бело-синих" станет вице-чемпион Турции – "Фенербахче".

В прошлом сезоне "канарейки" финишировали вторыми в турецкой Суперлиге, отстав на 8 очков от чемпиона – "Трабзонспора". В последний раз "Фенербахче" выступал в Лиге чемпионов в сезоне 2018/19, когда вылетел из 3-го квалификационного раунда от "Бенфики".

"Динамо" имеет преимущество над турецким грандом в личных встречах. Пути команд дважды пересекались в Лиге чемпионов. В сезоне 2006/07 "бело-синие" одолели стамбульцев в квалификации (3:1, 2:2), а через два года одержали победу и ничью на групповом этапе турнира (1:0, 0:0).

Первые поединки 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов запланированы на 19-20 июля. Ответные матчи – 26-27 июля.